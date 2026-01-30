Bursa'da evin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde evin baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Ağaçhisar Mahallesi'nde bir evin baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

