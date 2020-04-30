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12 ülkeye cins köpek satıyor; değeri 300 bin TL olan da var

DHA

Semih ŞAHİNMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da, kurduğu dernekte Tibet mastifi cinsi köpek eğiten Evsin Şentürk (43), fiyatları 10 bin TL'den başlayıp 300 bin TL'ye kadar çıkan köpekleri 12 ülkeye ihraç ediyor. Safkan ırk köpek yetiştirmek için girişimlerde bulunan Evsin Şentürk, Çin'den Tibet mastifi satın aldı. 2017 yılında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'ni kuran Şentürk, bu köpekleri eğitmeye başladı. Şentürk, köpeklerden yavru alarak sayılarını da artırdı. Şentürk, Tibet mastifi cinsi köpeklerinin yavrularına 10 bin TL, yaklaşık 90 kiloya varan...

12 ülkeye cins köpek satıyor; değeri 300 bin TL olan da var

<br>Semih ŞAHİNMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da, kurduğu dernekte Tibet mastifi cinsi köpek eğiten Evsin Şentürk (43), fiyatları 10 bin TL'den başlayıp 300 bin TL'ye kadar çıkan köpekleri 12 ülkeye ihraç ediyor.<br>Safkan ırk köpek yetiştirmek için girişimlerde bulunan Evsin Şentürk, Çin'den Tibet mastifi satın aldı. 2017 yılında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'ni kuran Şentürk, bu köpekleri eğitmeye başladı. Şentürk, köpeklerden yavru alarak sayılarını da artırdı. Şentürk, Tibet mastifi cinsi köpeklerinin yavrularına 10 bin TL, yaklaşık 90 kiloya varan yetişkinlerine ise 300 bin TL´ye kadar alıcı buluyor. Şentürk, ürettiği köpekleri başta İran, Irak, Katar gibi ülkeler olmak üzere, 12 ülkeye ihraç ediyor.<br>'TİBET MASTİFİ İYİ BİR ÇOCUK BAKICISIDIR'<br>Tibet mastifi cinsi köpeğin özelliklerinden bahseden çiftlik sahibi Evsin Şentürk, "Tibet mastifi, dünyada köpeklerin atası olarak kabul edildiği için, dünyadaki tek saf ırk olduğundan dolayı tek saf ırkı Türkiye'de bakıyoruz ve üretiyoruz. Saf olmasından dolayı bu ırkı tercih ettim. Tibet mastifinin özelliği, çok iyi bir aile köpeğidir. İyi bir çocuk bakıcısıdır. Güzel bir sürü köpeğidir. Alan koruması ve badigartlık yapar. Dünyada gördüğünüz tüm köpeklerin özelliklerini üzerinde taşıyan tek ırktır. Her türlü görevi ve arkadaşlığı yapan bir köpektir. Çok iyi bir aile köpeğidir" dedi.<br>'ZEKA SEVİYESİ YÜKSEK BİR KÖPEK'<br>Zeka seviyesi yüksek köpek isteyenlerin Tibet mastifini tercih ettiğini belirten Şentürk, "Zeka seviyesi diğer köpeklere göre daha yüksektir. Sizin vücut dilinize göre hareket eder. Evdeki çocuğun durumuna göre hareket eder. Çocuk hiperaktifse sakinleşir, çocuğun onu sevmesini bekler" diye konuştu.<br>'ARAP ÜLKELERİNDEN KÖPEĞE BÜYÜK İLGİ VAR'<br>Köpeklerin fiyatlarından bahseden Şentürk, "Yavru fiyatımız 10 bin liradan başlıyor. Yetişkinlerin fiyatı ise 200300 bin liraya kadar çıkıyor. Damızlıklarımızı 5 yıl önce Çin'den getirdik. İran, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn , Mısır gibi birçok ülkeye gönderdik. Özellikle Arap coğrafyası büyük köpek, güçlü köpek seviyor. Batıya çok nadir gönderiyoruz. Almanya ve Belçika'ya da gönderdik. Ama batı ülkeleri daha çok küçük ırk tercih ediyor. Araplar ve Ortadoğu daha büyük köpeklere bakmayı tercih ediyor" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİNMuammer İRTEM<br>2020-04-30 09:39:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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