Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi.
Huzur Mahallesi 22´nci Sokak´ta 3 katlı binanın zemin katındaki dairede çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımlar halıyı tutuşturması sonucu çıkan yangını fark eden Fatma A. (23), çocukları Cumane (5) ve Esil´i (2) alarak dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evde zararın oluştuğu yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğuna hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. Sağlık durumları iyi olan Fatma A. ile çocukları, tedbir amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-11-02 17:03:37
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