Bursa için imsak saati, 2019 Ramazan ayının ilk orucunun tutulmasına saatler kala merak ediliyor. Bursalılar sahur saatine göre hazırlıklarını tamamlayıp, ilk oruç için niyet edecek. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre Bursa'da sahur saat kaçta?

BURSA SAHUR VAKTİ

Bursa'da Ramazan ayının ilk günü yani 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece (bu gece) saat 04.12'de sahur yapılacak. Ankaralılar 2019 Ramazan ayının ilk iftarını saat 20.10'da okunacak akşam ezanıyla birlikte yapacak.