Bursa - Malatya kaç kilometre? Bursa - Malatya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Osmanlı'nın ilk başkentinin hareketli temposundan, Arslantepe Höyüğü gibi binlerce yıllık bir tarihin üzerine kurulu Malatya'nın sakinliğine geçiş, İç Anadolu bozkırlarını ve dağlık coğrafyaları aşmayı gerektirir. Bu uzun mesafe için özel araç, otobüs ve havayolu gibi çok farklı seyahat alternatifleri bulunur; her birinin kendine özgü avantajları ve süreleri vardır. İki şehir arasındaki bu yolculuğun en verimli rota seçeneklerini, güncel seyahat sürelerini ve tüm ulaşım ipuçlarını bu yazımızda sizler için bir araya getirdik.

BURSA - MALATYA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Bursa şehir merkezi ile Malatya şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en pratik güzergah olan Ankara-Kayseri-Sivas rotası üzerinden yaklaşık 1010 ila 1030 kilometre arasındadır. Bu, Türkiye'nin en uzun şehirlerarası rotalarından biridir ve ülkeyi Marmara Bölgesi'nden Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar kat eden büyük bir yolculuğu ifade eder.

REKLAM

Bu devasa mesafe, yolculuk boyunca coğrafyanın ne kadar çarpıcı bir şekilde değiştiğini gösterir. Yolculuk, Bursa Ovası'nın verimli topraklarından başlayarak, İç Anadolu'nun engin ve kuru bozkırlarına, oradan da Sivas ve Malatya arasındaki dağlık ve engebeli arazilere uzanır. Güzergahın tamamına yakını, Türkiye'nin modern ve yüksek standartlı bölünmüş devlet yolları (D-200, D-260, D-300) ve otoyolları (O-20 Ankara Çevre Yolu) üzerinde gerçekleşir.