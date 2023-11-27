Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Bursa'nın 3 milyon yıllık mağarası: Oylat

        Bursa'nın 3 milyon yıllık mağarası: Oylat

        Bursa'daki Oylat ve Balıkesir'deki Avcılar mağaraları, sarkıt ve dikitleriyle Güney Marmara'daki yer altı jeolojik oluşumların en güzel örneklerini barındırıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yer alan birbirine bağlı iki katlı Oylat Mağarası, fay hatlarında yaklaşık 3 milyon yıllık süreçte oluştu. Kanyon yamacında asılı durumda, yatay duruşlu, oluşumunu tamamlamış fosil bir mağara olan 720 metre uzunluğundaki yapı, 7-8 metre boylarında sarkıt ve dikitleriyle hayranlık uyandırıyor.

        2

        Yılda 300 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan, genellikle menderesli bir profile sahip olan mağaranın girişinden büyük çöküntü salonuna kadar dar galeriler bulunuyor.

        3

        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Oylat Kaplıcaları ve Oylat Şelalesi'nin de bulunduğu alandaki mağaranın turizme önemli katkı sağladığını söyledi. Yüksekliği 93 metreye ulaşan mağaranın içindeki sıcaklığın yaz kış 18 derece olduğunu belirten Taban, şöyle devam etti:

        4

        "Bir rivayete göre mağaranın çok daha uzun olduğu, keşfedilmesi halinde Bursa'ya kadar uzandığı söyleniyor. Burası dönemin kaymakamı tarafından yapılan çalışmalarla keşfediliyor. Özellikle bölgeye gelen ziyaretçilerin burayı görmelerini istiyoruz.

        5

        Orman içinde yaklaşık denizden 750 metre yükseklikteki bir alanda saklanmış gizli bir hazine gibi. Oylat Mağaramız her geçen yıl artan bir ziyaretçi trafiğine sahip. Mağaranın girişinin bulunduğu alanda bir seyir terası projemiz de var, bölgeye değer katacağına inanıyoruz."

        6

        "SARKIT VE DİKİTLERİN BİR SANTİMİNİN OLUŞMASI 16 YIL SÜRÜYORMUŞ"

        Oylat Mağarası İşletme Müdürü Sıtkı Milli de yüzde 85 neme sahip mağarayı astım ve bronşit hastalarının sıklıkla ziyaret ettiğini aktardı.

        7

        Mesleğinin dekoratörlük olduğuna değinen Milli, "Böyle bir dekor görmedim, kat kat katmer olmuş su havuzları var, kendiliğinden sıza sıza oluşmuş. İçeride galvaniz saclarla yapılmış merdivenlerden oluşan yol güzergahımız var. Kireç taşından milyonlarca yılda oluşmuş harika bir yer" dedi.

        8

        Mağarayı ailesiyle ziyaret eden 12 yaşındaki Mehmet Efe Şentürk, buraya gelmeden önce araştırma yaptığını dile getirdi.

        9

        İlgisini en çok sarkıt ve dikitlerin çektiğini kaydeden Şentürk, "Bunların bir santiminin oluşması 16 yıl sürüyormuş. Bana çok şaşırtıcı geldi. Normalde 500 basamak var çıkışta inişte, toplam bin basamaktan oluşuyor. 1,5 kilometre ama beni çok yormadı açıkçası, kolaydı" ifadelerini kullandı.

        10
        11
        12
        13
        14
        15
        #Oylat
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Yorgun mermi dehşetinde bekçiye dava açıldı!
        Yorgun mermi dehşetinde bekçiye dava açıldı!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu