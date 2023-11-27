Bursa'nın 3 milyon yıllık mağarası: Oylat

Mesleğinin dekoratörlük olduğuna değinen Milli, "Böyle bir dekor görmedim, kat kat katmer olmuş su havuzları var, kendiliğinden sıza sıza oluşmuş. İçeride galvaniz saclarla yapılmış merdivenlerden oluşan yol güzergahımız var. Kireç taşından milyonlarca yılda oluşmuş harika bir yer" dedi.

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İlgisini en çok sarkıt ve dikitlerin çektiğini kaydeden Şentürk, "Bunların bir santiminin oluşması 16 yıl sürüyormuş. Bana çok şaşırtıcı geldi. Normalde 500 basamak var çıkışta inişte, toplam bin basamaktan oluşuyor. 1,5 kilometre ama beni çok yormadı açıkçası, kolaydı" ifadelerini kullandı.