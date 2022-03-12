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Bursa ve Yalova okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Ülke genelinde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini gösteriyor. Kar yağışının en çok etkilediği alanlardan birisi de yüz yüze eğitim oldu. Geçtiğimiz günlerde pek çok ilde okullar kar tatili arası verildi. Bursa ve Yalova illerinde yaşayan öğrenciler de 14 Mart Pazartesi günü okul var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 14 Mart 2022 Pazartesi günü Bursa ve Yalova okul var mı, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? Detaylar haberimizde.

  • 01
    Bursa ve Yalova okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi? 14 Mart 2022 Pazartesi Yalova ve Bursa okul var mı yok mu?

    Türkiye, soğuk ve karlı havanın etkisi altında. Kar yağışı birçok bölgede şiddetini artırırken okullara da kar tatili arası verildi. Geçtiğimiz haftayı kar tatili ile kapatan öğrenciler, yeni haftada okulların durumunu merak ediyor. Bu noktada, Bursa ve Yalova okullar tatil mi, Pazartesi günü okul var mı sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, 14 Mart 2022 Pazartesi Bursa ve Yalova okul var mı, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, detaylar...
  • 02
    Bursa ve Yalova okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi? 14 Mart 2022 Pazartesi Yalova ve Bursa okul var mı yok mu?

    BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ? (14 MART)

    14 Mart Bursa'da okulların durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. 13 Mart Pazar akşamı Valilik tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Valiliğin son açıklaması şu şekildeydi:

    Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 15.30’da alınan verilere göre10 Mart 2022 Perşembe günü İlimiz için SARI alarm verilmiştir. Meteorolojik  raporlar ve beklenen her türlü olumsuz hava koşulları nedeniyle;

    1.10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz genelinde;

    - İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine

    - İl Müftülüğü’ ne bağlı Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine,

    - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri   ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

    2. Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

    Oy birliğiyle karar verilmiştir.
  • 03
    Bursa ve Yalova okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi? 14 Mart 2022 Pazartesi Yalova ve Bursa okul var mı yok mu?

    YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ? (14 MART)

    14 Mart Yalova'da okulların durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. 13 Mart Pazar akşamı Valilik tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Valiliğin son açıklaması şu şekildeydi:

    Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre10 Mart 2022 Perşembe günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

    1- 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz genelinde;

    • İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine,

    İl Müftülüğü’ne bağlı Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine,

    • Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

    2- Yalova Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

    3- Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

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