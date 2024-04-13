Bursa’da ormanlık alanda yangın çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Dağyenice Mahallesi'nin ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Yangın, 15:00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü.
Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline polis, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 20 personel sevk edildi. Yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.