Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Bursaspor, rakibini 2-1 mağlup etti.
SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BURSASPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Geçtiğimiz hafta Akhisarspor deplasmanında alınan 4-2'lik galibiyetle moral bulan Samet Aybaba yönetimindeki Bursaspor, maça etkili başlayan taraf oldu.
Yeşil-bayazlı ekip, Umut Meraş'ın 36. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Konuk ekip Erzurumspor, 45. dakikada Chedhou'nun kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle girildi.
Dakikalar 60'ı gösterdiğinde sahneye Iasmin Latovlevici çıktı. Romanyalı sol bekin attığı golle öne geçen Bursaspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 19'a çıkaran yeşil-bayazlılar ligde 10. sıraya yükseldi. 6. mağlubiyetini alan Erzurumspor ise 14 puanda kaldı.
Bursaspor gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Erzurumspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Bursaspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Santiago Vergini, Umut Meraş, Stephane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Henri Saivet, Iasmin Latovlevici, Umut Nayir
Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Jani Atanasov, Yusuf Erdoğan, F. Emre Ünver, Ali Akman, Çağatay Yılmaz, Allano Lima, Ramazan Keskin
Teknik Direktör: Samet Aybaba
BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo Schwechlen, İbrahim Akdağ, Jasmin Suck, Özer Hurmacı, Taylan Antalyalı, Gilles Christ Sunu, Lennart Thy
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Stephane Acka, Tolga Ünlü, Ridge Munsy, Hakan Arslan, Osman Şahin, Erhan Çelenk, Moussa Kone
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: dk. 35. Umut Meraş , dk. 60 Iasmin Latovlevici (Bursaspor), dk. 45 Chedhou kk. (BB Erzurumspor)
MAÇTAN POZİSYONLAR:
İLK YARI:
24. dakikada Thy’nin pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Özer tam topa vuracakken defans araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
28. dakikada Meraş’ın uzun kullandığı taş atışında ceza sahası içinde Nayir’in kafa vuruşu kalecide kaldı.
33. dakikada Özer’in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Thy, iyi bir vuruş yapamayınca Okan kolayca topun sahibi oldu.
35. dakikada Aytaç’ın kendi sahasından gönderdiği topa yükselen Umut, indirdiği topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-0
45. dakikada Latovlevici'nin yaptığı ortaya yükselen Nayir'in kafa vuruşu auta çıktı.
45. dakikada Leo'nun uzun yaptığı ortaya iyi yükselen Taylan'ın gönderdiği top Chedhou'ya çarparak ağlarla buluştu. 1-1
İKİNCİ YARI:
52. dakikada Umut Meraş ile verkaç yaparak ceza sahasının önünden şutunu çeken Badji'nin vuruşu auta çıktı.
60. dakikada Lima’nın yaptığı ortayı iyi takip eden Latovlevici, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu. 2-1
78. dakikada Aytaç’ın kafa ile aşırttığı topu önünde bulan Lima’nın vuruşu auta çıktı.
85. dakikada Latovlevici’nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci İbrahim topu iki hamlede kontrol etti.
87. dakikada İbrahim’in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Egemen’in kafa vuruşu az fakla auta çıktı.
|Bursaspor
|MAÇ İSTATİSTİKLERİ
|BŞB Erzurumspor
|
54 %
|
Topla Oynama Yüzdesi
|
46 %
|
4
|
İsabetli Şut Sayısı
|
2
|
9
|
İsabetsiz Şut Sayısı
|
5
|
2
|
Korner
|
3
|
18
|
Faul
|
13
|
1
|
Ofsayt
|
2
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
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