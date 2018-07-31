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Bursaspor, 10 sezonda 27 oyuncuyu A Takıma dahil etti

Bursaspor transferdeki son 10 sezonluk dönemi içerisinde kendi yaş gruplarından 27 oyuncuyu A Takıma dahil etti. Yeşil beyazlılar dış transferde ise en fazla Galatasaray'dan oyuncu aldı

31 Temmuz 2018 Salı, 14:49:47 | Güncelleme:

Türk futbolunda altyapısıyla söz sahibi kulüplerden biri olan Bursaspor, son 10 sezonluk dönem içerisinde, kendi içerisindeki yaş gruplarından A Takıma çıkardığı oyuncularla dikkat çekti. Bu süreç içerisinde şu ana dek 91 kulüpten transfer gerçekleştiren Bursaspor'un en fazla oyuncuyu bünyesine kattığı kulüp yine kendisi oldu. Yeşil beyazlılar, U21 Takımı'ndan 18, U19 Takımı'ndan 3, U18, U17 ve U16 Takımı'ndan da birer oyuncuyu A Takıma dahil etti.

GALATASARAY'DAN 7 OYUNCU ALINDI

Bursaspor'un kendi yaş grupları dışında bonservis ve kiralama olmak üzere en fazla oyuncu transfer ettiği  kulüp ise Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılardan son 10 sezon içerisinde 7 oyuncu Bursaspor'a transfer oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da 6'şar oyuncu, bu süreçte yeşil beyazlı kulüpte forma şansı bulurken, Fenerbahçe'den de 4 oyuncu Bursa'ya geldi. Avrupa'da ise Bursaspor, en fazla transferi 5 oyuncu ile Portekiz'in Porto Kulübü'nden gerçekleştirdi.



GELİR 16 MİLYON EURO'YU GEÇTİ

Bursaspor, söz konusu yaş gruplarından çıkardığı oyunculara şans verirken bu oyunculardan ciddi bir de gelir elde etti. Yeşil beyazlılar; Ozan Tufan, Enes Ünal, Serdar Aziz, Batuhan Altıntaş ve Süheyl Çetin transferlerinden 16 milyon 306 bin Euro kazandı. Bu isimlerin dışında yeşil beyazlı kulübün İstanbulspor'a bonservissiz verdiği Mehmet Zeki Çelik de geçtiğimiz haftalarda Fransa'nın Lille Kulübü'ne transfer olurken, buradan da sözleşme gereğince transfer ücretinin yarısı Bursaspor'un kasasına girecek.

A TAKIMDA 9 ALTYAPI OYUNCUSU

Öte yandan Bursaspor'un yeni sezon kadrosuna Muhammed Emir Sarıkaya, Furkan Emre Ünver ve Burak Kapacak da A Takıma dahil edilirken, kendi yaş gruplarından A Takıma çıkardığı oyuncu sayısı 27'ye yükseldi. Daha önce bu başarıyı sağlayan isimlerden Furkan Soyalp, Okan Koçuk, Muhammed Şengezer, Kubilay Kanatsızkuş, Ertuğrul Ersoy ve Ataberk Dadakdeniz de şu an Samet Aybaba yönetimindeki takımın kadrosunda yer alıyor.

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