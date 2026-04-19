        Haberler Spor Futbol Enes Çelik: Hedefimiz takılmadan Süper Lig'e yükselmek!

        Enes Çelik: Hedefimiz takılmadan Süper Lig'e yükselmek!

        Bursaspor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 33'üncü hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Somaspor'u 5-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Enes Çelik, "Ait olduğumuz Süper Lig'e takılmadan gelmek için biz yönetim kurulu olarak yarından itibaren çalışmaya başlayacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 19:30 Güncelleme:
        2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime bir hafta kala evinde Somaspor'u 5-1 mağlup eden Bursaspor, şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, bu başarıyı hak ettiklerini belirterek, "Yönetim kurulumuz, taraftarımız, herkes bu şampiyonluğu ciddi manada hak etti. Perde arkasında çok büyük emekler var" dedi.

        Takımın son iki yılda önemli bir istikrar yakaladığını söyleyen Başkan Çelik, hedeflerinin daha da büyük olduğunu dile getirerek, "İki sene takılmadan 1. Lig'e kadar geldik. İnşallah ait olduğumuz Süper Lig'e de yine takılmadan çıkmak için yarından itibaren çalışmalara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Transfer ve scouting çalışmalarına da değinen Çelik, yönetim olarak yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını belirterek, "Ciddi raporlarımız var. Yaklaşık 1 aydır yoğun şekilde yabancı futbolcuları izliyoruz, izlemeye devam edeceğiz" dedi.

        Taraftar desteğine de ayrı bir parantez açan Enes Çelik, en büyük gücü camiadan aldıklarını ifade etti.

        Maç öncesi hazırlanan koreografi için ise Başkan Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti. Çelik, "Koreografi bulunduğumuz yerden çok net görünmese de üst kısımlardan daha iyi anlaşılıyordu. Günlerdir çalışan taraftarlarımıza ve kulüp emekçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Ayrıca basın mensuplarına da teşekkür eden Başkan Çelik, zor günlerden çıkıldığını aktararak, "Her yerde Bursaspor'u takip ettiniz. Kötü günlerden güzel günlere geldik. İnşallah bir daha o günleri yaşamayız" ifadelerini kullandı.

        Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı!
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
