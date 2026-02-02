Habertürk
Habertürk
        Bursaspor Basketbol: 75 - Trabzonspor: 83 | MAÇ SONUCU

        Bursaspor Basketbol: 75 - Trabzonspor: 83 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Bursaspor Basketbol'u 83-75 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 21:22 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:22
        Trabzonspor, Bursa'da kazandı!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 83-75 yendi.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

        Bursaspor Basketbol: Childress 9, Parsons 8, Yavuz Gültekin 6, Konontsuk 8, Nnoko 12, Berk Akın 2, Delaurier 8, Crawford 13, Yesukan Onar 2, King 7

        Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir, Yeboah 10, Taylor 16, Delgado 9, Tinkle 11, Cem Ulusoy, Hamm Jr 1, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3

        1. Periyot: 18-17

        Devre: 32-40

        3. Periyot: 55-62

        5 faulle çıkanlar: 34.08 Cem Ulusoy, 37.26 Delgado, 38.13 Yeboah (Trabzonspor)

