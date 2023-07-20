2009-2010 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olan, 2018-19'da Süper Lig'den 2021-22'de ise 1. Lig'den düşen Bursaspor, borçları nedeniyle lisans alamadığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden "Bursaspor Yönetim Kurulu" imzasıyla yapılan açıklamada eski başkanlardan Ali Ay dönemine ait borçlara dair belgeler yayınlandı.

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BORÇLU TRANSFERLERİN LİSTESİ YAYINLANDI

Bursaspor aleyhinde açılan dava dosyalarının da bilgilerini paylaşan yeşil-beyazlı kulüp, Aliou Badji transferi nedeniyle Anderlecht kulübüne 311 bin Euro, Jires Kembo Ekoko'ya 72 bin 500 Euro, Santiago Vergini'ye 610 bin Dolar, Kubilay Kanatsızkuş'a 4 milyon 293 bin TL, Tunay Torun'a 2 milyon 474 bin TL, Furkan Soyalp'e 1 milyon 110 bin TL, Aurelien Chedjou'ya 220 bin Euro, Jani Atanasov'a 309 bin Euro, Selçuk Erdoğan'a 50 bin TL, Mesut Bakkal'a 1 milyon 500 bin TL, Le Hir'e 120 bin Euro borç bulunduğunu ve bu borçların eski başkan Ali Ay döneminde yapıldığını duyurdu.

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"KASAYA GİREN 107 MİLYON LİRA, BORÇLAR 319 MİLYON LİRA"

Yine aynı açıklamada Ali Ay'ın kulübe 107 milyon 922 bin TL kasa girdisi sağladığını ancak kulübün Ali Ay'a 319 milyon 204 bin TL borçlu durumda bulunduğu bilgisi verilirken "Ayrıca kendisi kulübümüze ait olan 62 dönümlük araziyi üzerine geçirmiştir" ifadeleri de kullanıldı.

Bursaspor'un açıklamasının tamamı şöyle:

"5728 No’lu Temel Kanunlarına Uyum Amacıyla 6. bölüm ceza hükümlülerin maddesi 32 f bendine göre ‘’Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine sarf veya istihlak ve rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkar, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli Türk Ceza Kanununun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Ayrıca mahkeme yargılama sırasında sanıkların, organlardaki görevlerinden geçici olarak uzaklaştırmasına da karar verebilir.’’ alıntı yapmış olduğumuz maddede net olarak gözükmektedir ki bu taşınmazı Ali Ay’ın kendi üzerine geçirmesi tamamen kanuna aykırıdır.

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Yine Ali Ay döneminde bankalardan toplamda 100.000.000 TL kredi çekilmiştir. Şu anda önemini bir kez daha hatırladığımız pilot takımımız Yeşil Bursa 3. ligden de düşürülmüş ve kapatılmıştır. Kulübümüzün Ali Ay’a borçlarından dolayı 2018 ve 2019 yıllarında yönetim kurullarınca alınan kararlarının fotoğrafları ektedir.

Oy birliği ile ibra edilmemesine rağmen, kulübümüze ait çekler ve arsalar hala Ali Ay’ın üzerindedir. CAS dahil sorumlu olması gereken hatalar ile ilgili bugüne kadar eski Bursaspor yönetimlerinden hiçbiri bu davaların ve yanlışların üzerine gitmemiştir. Bursaspor Yönetim Kurulu olarak bu ve bundan önceki yanlışların takipçisi olacağımızı, bugün itibariyle bu dosyaların yargıya taşındığını ve Bursaspor’un haklarının korunacağını, gerekenlerinin yapılacağını bilinmesini isteriz.

Kulübümüzün eski dönem başkanlarından Ali Ay’dan kaynaklanan ve CAS’a ödenmesi gereken transferlerin listesi aşağıdaki gibidir.

Bu ücretlerin bugünkü kurla karşılığı 57.036.775 TL’dir. Kulübümüzün aldığı transfer yasağının bu dönemden kaynaklı olduğu aşikardır. Ayrıca kulübümüz yapılan bu yanlış hamleler dolayısıyla lisans alamamaktadır"

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