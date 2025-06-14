Bursaspor'da 3 ayrılık birden!

Bursaspor, 2023-2024 sezonunda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Tahir Babaoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuya teşekkür edildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Tahir Babaoğlu'na, kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

2 GENÇLE YOLLAR AYRILDI

Bursaspor, şampiyon kadronun iki genç oyuncusu Vefa Temel ve Berkan Mahmut Keskin ile yollar resmen ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı forma ile 9 resmi maça çıkan Vefa Temel, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla oyuncuya teşekkür etti. Yapılan açıklamada, "Teşekkürler Vefa. Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Vefa Temel’e, kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Berkan Mahmut Keskin de yeşil-beyazlı formayla 9 karşılaşmaya çıkarken, 1 asistlik katkıda bulundu. Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Berkan. Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Berkan Mahmut Keskin’e, kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.