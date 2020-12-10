Bursaspor Kulübü, 10 Aralık 2016’da Beşiktaş’la oynanan Süper Lig maçı sonrası stat çevresinde yaşanan terör saldırısı ile ilgili: ‘Unutmadık, unutmayacağız!’ mesajını verdi. 4 sene önce bugün İstanbul'da yaşanan hain saldırıda 47 şehit verilmişti. Bursaspor Kulübü ise konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından şu mesajı yayımladı: “10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısının 4. yılında tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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