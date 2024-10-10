Bursaspor seyirci sayısında 4 büyükleri geride bıraktı!

2024-2025 sezonu Türkiye liglerinde tüm hızıyla devam ederken 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor 42 bin seyirci ortalamasına ulaşarak Süper Lig devlerini geride bıraktı.

Galatasaray 40.671, Fenerbahçe 40.331, Beşiktaş 32.093 ve Trabzonspor ise 26.463 seyirci ortalamasıyla Bursaspor’un ardından sıralandı.

Alt liglerde mücadele eden Amed SK (16.972) ve Kocaelispor (12.941) yüksek seyirci ortalamalarıyla öne çıkarken, birçok Süper Lig takımını geride bıraktılar.

Süper Lig’de ise Kayserispor (8.177), Adana Demirspor (7.977) ve Antalyaspor (7.554) gibi takımlar daha düşük seyirci ortalamalarına sahip oldu. 7 Süper Lig takımı ise 5 binin altında kalarak listeye giremedi.