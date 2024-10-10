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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bursaspor seyirci sayısında 4 büyükleri geride bıraktı! - Futbol Haberleri

        Bursaspor seyirci sayısında 4 büyükleri geride bıraktı!

        2024-25 sezonunda Türkiye liglerinde en çok seyirci çeken takım, 3. Lig'den Bursaspor oldu. 42 bin seyirci ortalamasına ulaşan Bursaspor, Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u geride bırakarak zirveye yerleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:02
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        Bursaspor 4 büyükleri geride bıraktı!
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        2024-2025 sezonu Türkiye liglerinde tüm hızıyla devam ederken 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor 42 bin seyirci ortalamasına ulaşarak Süper Lig devlerini geride bıraktı.

        Galatasaray 40.671, Fenerbahçe 40.331, Beşiktaş 32.093 ve Trabzonspor ise 26.463 seyirci ortalamasıyla Bursaspor’un ardından sıralandı.

        Alt liglerde mücadele eden Amed SK (16.972) ve Kocaelispor (12.941) yüksek seyirci ortalamalarıyla öne çıkarken, birçok Süper Lig takımını geride bıraktılar.

        Süper Lig’de ise Kayserispor (8.177), Adana Demirspor (7.977) ve Antalyaspor (7.554) gibi takımlar daha düşük seyirci ortalamalarına sahip oldu. 7 Süper Lig takımı ise 5 binin altında kalarak listeye giremedi.

        EN YÜKSEK 10 SEYİRCİ ORTALAMASI:

        Bursaspor: 42.230

        Galatasaray: 40.671

        Fenerbahçe: 40.331

        Beşiktaş: 32.093

        Trabzonspor: 26.463

        Konyaspor: 17.842

        Amed SK: 16.972

        Samsunspor: 13.923

        Kocaelispor: 12.941

        Göztepe: 11.299

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