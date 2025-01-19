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        Haberler Spor Futbol Bursaspor taraftarından Filistin bayraklı koreografi - Futbol Haberleri

        Bursaspor taraftarından Filistin bayraklı koreografi

        Bursaspor, TFF 3'üncü Lig'in ikinci yarısının ilk maçında sahasında Düzcespor'u ağırladı. Karşılaşma öncesi yeşil-beyazlı taraftarlar, tribünde Filistin bayrağı açarak, stadyumda 'Kahrolsun İsrail' sloganı attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 17:45 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:45
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        Bursaspor taraftarından Filistin'e destek
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        TFF 3'üncü Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, ikinci yarının ilk maçında Düzcespor'u konuk etti.

        Golsüz beraberlikle biten karşılaşma öncesi seremonide yeşil-beyazlı taraftarlar; kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkli pankartlar açarak Filistin bayrağı oluşturdu.

        Taraftarlar, koreografi ile beraber 'Kahrolsun İsrail' sloganları da attı.

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