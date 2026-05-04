BURSLULUK SINAV SONUÇLARI: İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan Pazar günü tamamlandı. Sınavda farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilere dört seçenekli toplam 80 soru yöneltilirken, adaylara 100 dakika süre tanındı. Sınavın ardından hem öğrenciler hem de veliler, sonuçlara ilişkin bilgi almak için araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ile ilgili detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Farklı sınıf seviyelerinden öğrencilerin katıldığı sınavda, adaylara dört seçenekli 80 soru yöneltildi ve 100 dakikalık süre verildi. Sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanacağı tarihe dair araştırmalarını artırdı. İşte İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.
Velilerin talep etmesi durumunda, okul müdürlükleri “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan temin ederek mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenciye ya da velisine imza karşılığında teslim edebilecek.
BURSLULUK ÖDEMELERİNİN BAŞLANGICI
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî okullarda burs kazanan öğrencilerin ödemeleri, sınavı kazanıp okula kayıt yaptırdıkları tarihi takip eden Ekim ayı başından itibaren başlatılır. Bu süreç, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülür.
Öte yandan bursluluk sınavını kazanmasına rağmen parasız yatılı olarak yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma Kanunu’nun 7. maddesi gereğince ayrıca burs alamaz. Bu hükme göre, parasız yatılı öğrenciler burs imkanından yararlanamaz.