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        Haberler Bilgi Yaşam Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        Bursluluk sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. 2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sonuç Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS Bursluluk sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 12:10 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:10
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        Bursluluk sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan Pazar günü düzenlendi. Sınav soruları ve cevapları yayınlandı. Peki Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimine göre, 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

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        BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

        İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarları sınıflara göre erişime açıldı.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından meb.gov.tr adresi üzerinden cevap anahtarı sorgulanabiliyor.

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        BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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