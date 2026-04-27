2026 MEB İOKBS : Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Nisan Pazar günü düzenlenen 2026 Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecan dorukta. Sınavın tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci ve veli, İOKBS soruları ve cevapları için MEB'in yapacağı resmi açıklamaya odaklanmış durumda. Peki Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde.
İOKBS SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?
MEB tarafından uygulanan merkezi sınavlara ilişkin önceki süreçler de mercek altına alınıyor. 26 Nisan’da gerçekleştirilen İOKBS’nin ardından, sınav soruları ve cevap anahtarının genellikle sınavın yapıldığı günün akşamında ya da en geç ertesi gün kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cevap anahtarının yayımlanması yalnızca ön değerlendirme niteliği taşırken, asıl kesin sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre açıklanacak. MEB’in duyurusuna göre 2026 İOKBS sonuçlarının 1 Haziran 2026 tarihinde erişime açılması planlanıyor. Sonuç ekranında öğrencilerin elde ettikleri puanlar ile burs hakkı kazanıp kazanmadıkları netlik kazanacak.