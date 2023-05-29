Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz."