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MEB bursluluk sınavı başvuru tarihlerini açıkladı! İşte İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve ekranı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) öğrenci ve velilerin yakın takibinde. Merakla beklenen İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri MEB tarafından açıklandı. Bursluluk sınavı ortaokul 5,6,7,8'inci sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. Burs paraları bu yıl 863 TL olarak belirlenirken Milli Eğitim Bakanlığı ise İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihlerini açıkladı. İşte 2023 İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri..

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  • BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI 2023: İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihlerini açıkladı!

    İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava katılacak öğrenciler için geri sayım başladı. Bursluluk sınavı başvuru şartları ve tarihleri ise gündemdeki yerini aldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) burs sınavı başvuru tarihleri belli oldu. 12 ay boyunca düzenli olarak hesaplara yatırılacak burs paraları bu yıl 863 TL olarak belirlendi. İOKBS sınavı başvuruları meb.gov.tr internet sitesi üzerinden, e-Okul'dan ya da öğrencilerin eğitim aldıkları okul müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek. İşte 2023 İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve başvuru şartları...
  • BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI 2023: İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihlerini açıkladı!

    İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK VE BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE?

    Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenmesi bekleniyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı. İOKBS sınavı için başvurular 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak.
  • BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI 2023: İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihlerini açıkladı!

    İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı başvuruları yapılacak. Başvuru işlemleri, yüz yüze veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir.

    Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

    Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir

    İOKBS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI 2023: İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihlerini açıkladı!

    İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    - Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    - Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

    - Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

    - İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
  • BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI 2023: İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihlerini açıkladı!

    - Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
  • BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI 2023: İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihlerini açıkladı!

    İOKBS BURSU NE KADAR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu. 
  • BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI 2023: İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihlerini açıkladı!

    2023 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?

    2023 senesinde bursluluk parasının ne kadar olacağı ise henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
  • BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI 2023: İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihlerini açıkladı!

    BAKAN MAHMUT ÖZER: KONTEJANI ARTIRDIK!

    "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'mızı bu yıl 3 Eylül 2023'te yapacağız. Bursluluk Sınavı'na Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı, bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkardık.
  • BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI 2023: İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihlerini açıkladı!

    Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz." 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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