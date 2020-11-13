Bursluluk sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri için yapılacak. Bursluluk sınavına başvuran öğrenciler sınav tarihini, saatini ve İOKBS giriş belgesini nasıl alacağını araştırıyor. İşte MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavına dair detaylar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? 2021

İOKBS bursluluk sınavı, 25 Nisan 2021'de yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.



BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? İOKBS

İOKBS Bursluluk sınavına girecek öğrenciler aşağıdaki linkte TC Kimlik numaraları ve doğum tarihlerini girerek sınav giriş belgelerini alabilirler. Öğrenciler sınav sırasında, bu giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorundalar.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

BURSULUK SINAVI KONULARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak." dedi.