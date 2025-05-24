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        Haberler Bilgi Yaşam Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS 2025 Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS 2025 Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı

        İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri Bursluluk sınavı sonuçları açıklanma tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı), bu yıl Nisan ayında uygulandı. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar binlerce öğrencinin ter döktüğü sınavın ardından, sonuçlar için MEB tarafından tarih açıklaması geldi. Peki bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025 İOKBS Bursluluk sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 14:06 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:06
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursluluk sınav sonuçları duyurulacak. İOKBS bursluluk sonuçları için tarih bilgisi geldi. 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf düzeyindeki öğrencilerin katıldığı sınav, bu yıl 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde yapıldı. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS 2025 Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı

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        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilecek.

        Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, Bursluluk Sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

        BURSLULUK SINAVI SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

        Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

        Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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