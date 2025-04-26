Bursluluk sınavı tarihi ve saati: 2025 MEB Bursluluk sınavı İOKBS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 27 Nisan Pazar günü yapılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde daha önceden belirtildiği gibi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025) 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir." denildi.

Buna göre, Bursluluk (İOKBS) sınavı 27 Nisan Pazar saat 10:00'da başlayacak. Sınava girecek olan öğrencilere 80 soru için 100 dakika süre verilecek. Sınava 10:15'e kadar öğrenci alınmaya devam edecek. Geç kalan öğrenciye ek süre verilmeyecek.

10:00'da başlayacak olan Bursluluk sınavı 11:40'ta sona erecek.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI