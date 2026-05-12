BURSLULUK SONUÇLARI (İOKBS) 2026: Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 26 Nisan'da düzenlendi. Sınava katılan binlerce öğrenci ve veli şimdi gözünü sonuç tarihine çevirdi. "2026 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. İşte sonuçların ilan edilmesi beklenen tarih…
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının, 1 Haziran 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan “www.meb.gov.tr” üzerinden erişime açılması bekleniyor. Adaylar ve veliler, sonuçlarını bu tarih itibarıyla online olarak öğrenebilecek.
SINAV SONUÇ BELGESİ NASIL ALINIR?
Okul müdürlükleri, velinin talep etmesi durumunda “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik sistem üzerinden temin ederek çıktı alacak, mühürleyip imzaladıktan sonra belgeyi öğrenciye ya da velisine imza karşılığında teslim edecektir.