Burun estetiği kimlere yapılmaz?

Burun ameliyatı için öncelikle hastanın yaşı ve eşlik eden sağlık sorunları büyük önem taşıdığına değinen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Kulaksız, “Kızlarda 16 yaş, erkeklerde ise 17 yaş sonrasını genellikle uygun görüyoruz. Ancak, bazı romatolojik hastalıklar gibi eşlik eden sağlık sorunları varsa, bu durumlarda burun estetiği ameliyatı yapmıyoruz. Burun estetiği, gençlerin arasında popüler bir trend olsa da trendlerin zaman içinde değişebileceğini unutmamak lazım. Geçmişte popüler olan burun şekilleri, günümüzde patolojik olarak kabul edilebiliyor. Doğal, yüzle uyumlu ve nefes alma parametrelerini bozmayan bir burun şekli en doğru tercih olmalı” dedi.

AMELİYATA NASIL KARAR VERİLMELİ?

Burun estetiği ameliyatına karar verirken, öncelikle iki önemli soruya cevap verilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Kulaksız, “Kendi burnum ameliyat olmaya değer mi? ve ‘Güvenebileceğim bir doktor veya hastane var mı?’ Küçük problemler için büyük riskler almak yerine, gerçekten ameliyat olmayı gerektiren durumlarda bu kararı vermek çok daha sağlıklı olacaktır. Ameliyatı gerçekleştirecek doktorun, bu konuda tecrübeli olması çok önemlidir. Ne kadar fazla burun estetiği ameliyatı gerçekleştirmişse, işin yönetimi o kadar profesyonelleşir. Ayrıca, hastanenin donanımı da önemli bir parametre. İşler yolunda gittiğinde hiçbir sorun olmaz, fakat iş ters giderse, hastane donanımının her duruma cevap verebilmesi gerekiyor” diye konuştu.