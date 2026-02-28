Canlı
        Haberler Dünya Ortadoğu Busaidi: İran zenginleştirilmiş uranyum stokunu sıfırlayacak | Dış Haberler

        Busaidi: İran zenginleştirilmiş uranyum stokunu sıfırlayacak

        Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD ile İran arasında süren nükleer görüşmelerde "barış anlaşmasına" doğru önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, zenginleştirilmiş uranyumda "sıfır stoklama" olacağı ve bunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından doğrulanacağını söyledi

        Giriş: 28.02.2026 - 06:45
        "İran zenginleştirilmiş uranyum stokunu sıfırlayacak"
        Arabulucu Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, CBS News'ün "Face the Nation" programına verdiği röportajda, İran-ABD müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD ve İran arasında "barış anlaşmasının erişilebilir olduğuna eminim" diyen Busaidi, "Diplomasiye herhangi bir alternatifin bu sorunu çözeceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

        Busaidi, anlaşmaya doğru oldukça önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Eğer nihai hedef İran'ın sonsuza dek nükleer bombaya sahip olamamasını sağlamaksa, bence bu müzakereler sayesinde bu sorunu çözdük." diye konuştu.

        İran'ın hangi konularda anlaştığı sorusunu yanıtlayan Busaidi, "Bence en önemli başarı, İran'ın asla bomba yapabilecek nükleer maddeye sahip olmayacağına dair anlaşmadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Busaidi, bunun tamamen yeni bir şey olduğunu ve zenginleştirme tartışmasını daha az önemli hale getirdiğini belirterek, "Çünkü artık (zenginleştirilmiş uranyumda) sıfır stoklamadan bahsediyoruz. Bu çok önemli, çünkü zenginleştirilmiş maddeyi stoklayamazsanız, zenginleştirseniz de zenginleştirmeseniz de bomba yapmanın hiçbir yolu yoktur." dedi.

        "Sıfır stoklama ve tam doğrulama olacak" diyen Busaidi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından yapılacak tam ve kapsamlı doğrulamanın da önemli olduğunu kaydetti.

        İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

        İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

        ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

        Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

        Taraflar, dün sabah 3 saat civarında gerçekleşen toplantının ardından ara vermiş ve akşam saatlerinde yeniden bir araya gelmişti.

        İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

        ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

