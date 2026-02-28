Busaidi: İran zenginleştirilmiş uranyum stokunu sıfırlayacak

Arabulucu Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, CBS News'ün "Face the Nation" programına verdiği röportajda, İran-ABD müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İran arasında "barış anlaşmasının erişilebilir olduğuna eminim" diyen Busaidi, "Diplomasiye herhangi bir alternatifin bu sorunu çözeceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Busaidi, anlaşmaya doğru oldukça önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Eğer nihai hedef İran'ın sonsuza dek nükleer bombaya sahip olamamasını sağlamaksa, bence bu müzakereler sayesinde bu sorunu çözdük." diye konuştu.

İran'ın hangi konularda anlaştığı sorusunu yanıtlayan Busaidi, "Bence en önemli başarı, İran'ın asla bomba yapabilecek nükleer maddeye sahip olmayacağına dair anlaşmadır." değerlendirmesinde bulundu.

Busaidi, bunun tamamen yeni bir şey olduğunu ve zenginleştirme tartışmasını daha az önemli hale getirdiğini belirterek, "Çünkü artık (zenginleştirilmiş uranyumda) sıfır stoklamadan bahsediyoruz. Bu çok önemli, çünkü zenginleştirilmiş maddeyi stoklayamazsanız, zenginleştirseniz de zenginleştirmeseniz de bomba yapmanın hiçbir yolu yoktur." dedi.

"Sıfır stoklama ve tam doğrulama olacak" diyen Busaidi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından yapılacak tam ve kapsamlı doğrulamanın da önemli olduğunu kaydetti.