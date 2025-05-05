Buse Arslan ile Çağrı Şensoy'un bebeği dünyaya geldi

2023'te nikâh masasına oturan Buse Arslan ile Çağrı Şensoy'un bebekleri dünyaya geldi.

İlk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan çiftin kızı oldu.

Buse Arslan ile Çağrı Şensoy, kızlarına Yaz ismini verdi. Hastane odasındaki pembe balonlarla süsleyen Arslan, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.