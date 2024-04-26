Buse Meral: 'Cadı'da oynarken korktuğum sahneler oldu

"FİLMİN YAPIM SÜRECİ ÜÇ YIL ÖNCE BAŞLADI"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu ekibi; "Filmin yapım süreci üç yıl önce başladı. Korkularımızın esiri altında kalmamamızı gerektiren ve bunlarla yüzleşmemiz gerektiğini anlatan bir film. Çok heyecanlıyız. Harika bir ekiple birlikte güzel ve kıymetli bir iş içerisinde yer aldık. izleyicilerimizin de düşüncelerini merak ediyoruz" dediler.