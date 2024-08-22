Buse Meral'den Aras Bulut İynemli'ye "Geçmiş olsun" telefonu
Aras Bulut İynemli'nin geçtiğimiz günlerde Sarıyer'deki 4 katlı villasında yangın çıkmıştı. İynemli'nin eski sevgilisi Buse Meral, gazetecilerin "Geçmiş olsun dediniz mi?" diye sorması üzerine "Evet" yanıtını verdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Buse Meral, arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekânda görüntülendi.
Basın mensuplarını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Buse Meral, gazetecilerin sorularına geçiştirme cevaplar verdi.
Kısa bir süre önce aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile yollarını ayıran Buse Meral, eski sevgilisinin geçtiğimiz günlerde Sarıyer'deki 4 katlı villasında çıkan yangınla ilgili konuştu.