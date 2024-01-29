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"AMELİYAT DENMESE GELİYORDUM"

Öte yandan 47 yaşındaki şarkıcı Alişan, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: Sivrihisar konserine giderken, sağ tarafmda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da hastaneye acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konserine bugün için kısmet olmadı maalesef, ama acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz amaliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim.

Fotoğraflar: Instagram, İHA, AA