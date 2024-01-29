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        Haberler Magazin Buse Tektaş duyurdu: Alişan'ın apandisit ameliyatı başarılı geçti - Magazin haberleri

        Alişan'dan haber var: Apandisit ameliyatı başarılı geçti

        8'inci Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'ne giderken rahatsızlan Alişan, yapılan kontrollerden sonra apandisit ameliyatı oldu. Eşi Buse Tektaş, Alişan'ın durumunun iyi olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 08:44 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:05
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        Alişan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 8. Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'ndeki konserine giderken şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

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        AMELİYAT OLDU
        Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Alişan, apandisit ağırısı çektiği, ameliyat olması gerektiğini öğrendikten sonra hastaneye yattı.

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        ALİŞAN'DAN HABER VAR
        Buse Tektaş, eşi Alişan'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Eşinin ameliyat sonra çektiği videosunu yayımlayan Tektaş; "Alişan'ın apandisit ameliyatı başarılı geçti. Arayan soran herkese teşekkür ederiz" dedi.

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        "AMELİYAT DENMESE GELİYORDUM"
        Öte yandan 47 yaşındaki şarkıcı Alişan, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: Sivrihisar konserine giderken, sağ tarafmda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da hastaneye acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konserine bugün için kısmet olmadı maalesef, ama acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz amaliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim.

        Fotoğraflar: Instagram, İHA, AA

        #alişan
        #ameliyat
        #Buse Varol
        #apandisit
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