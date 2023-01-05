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Büşra Develi: Aşk kesinlikle başlamadı

Geçtiğimiz günlerde 2018 yılında ilişkisini sonlandırdığı Burak Deniz ile birlikte görüntülenen Büşra Develi'ye, "Aşk tekrar mı başladı?" sorusu yöneltildi. Basın mensuplarına konuyla alakalı açıklama yapan oyuncu, "Kesinlikle başlamadı. Son derece arkadaşça bir kahve içmeydi. Ayrıca böyle haberlerle benim kısmetimi de kapatmayın" diyerek, kahkaha attı

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  • Büşra Develi'den 'Burak Deniz' sorusuna yanıt: Aşk kesinlikle başlamadı - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Büşra Develi, Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, yeni bir projeye başladığını dile getirdi.

    Develi, "Bir süre İstanbul'da olamayacağım. Şehir dışında çekilecek bir projede yer alacağım. Dijital bir platformda yayınlanacak" dedi.
  • Büşra Develi'den 'Burak Deniz' sorusuna yanıt: Aşk kesinlikle başlamadı - Magazin haberleri

    "AŞK KESİNLİKLE BAŞLAMADI"

    Geçtiğimiz günlerde 2018 yılında ilişkisini sonlandırdığı Burak Deniz ile birlikte görüntülenen Büşra Develi'ye gazeteciler, "Aşk tekrar mı başladı?" sorusunu yöneltti.

    Konuyla alakalı açıklamada bulunan ünlü oyuncu, "Kesinlikle başlamadı. Sadece yolda karşılaştık. Zamanında ikimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik. Son derece arkadaşça bir kahve içmeydi. 'Karşılaşma' diyebiliriz. 'Bir kahve içelim' dedik ve o günleri yad ettik ama söz konusu 'aşk' olayı tabii ki yok. Ayrıca böyle haberler ile benim kısmetimi de kapatmayın" diyerek, güldü.
  • Büşra Develi'den 'Burak Deniz' sorusuna yanıt: Aşk kesinlikle başlamadı - Magazin haberleri

    "BİR DAHA BİR ARAYA GELMEMİZ İMKANSIZ"

    Eski aşıklar, daha önce, "Bir daha bir araya gelmemiz imkansız. Geri dönüşü yok" şeklinde konuşmuştu.
  • Büşra Develi'den 'Burak Deniz' sorusuna yanıt: Aşk kesinlikle başlamadı - Magazin haberleri

    "İHANET" İDDİASI

    3 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift, 2018'de yollarını ayırmıştı. İkilinin ilişkilerinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ve sokak ortasında kavga ettikleri iddia edilmişti.

    Ünlü oyuncu, haklarında çıkan haberlerin ardından konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Develi, söylentilerin yalan olduğunu ifade ederken, ayrıldıklarını ise doğrulamıştı.
  • Büşra Develi'den 'Burak Deniz' sorusuna yanıt: Aşk kesinlikle başlamadı - Magazin haberleri

    "BU BİR SÜREÇ"

    İşte Büşra Develi'nin açıklaması:

    Günlerdir benim ve ilişkim hakkında çıkan hayal ürünü haberleri hayretle okuyorum. Bir ilişkinin bitmesi için illa ki taraflardan birinin aldatması veya kıskanması gerekmez. Bu bir süreçtir. Burak'la olan 3 yıllık ilişkimiz karşılıklı kararımızla sonlanmıştır. Hala birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygı baki... Hakkımda asılsız haberler yayınlamaya devam eden her bir kurum hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
  • Büşra Develi'den 'Burak Deniz' sorusuna yanıt: Aşk kesinlikle başlamadı - Magazin haberleri

    Büşra Develi ile Burak Deniz

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