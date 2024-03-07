Büşra Pekin'in iki günlük İstanbul kaçamağı

"ROLLER İÇİN FARKLI KARAKTERLERE BÜRÜNMEYİ SEVİYORUM"

Saç rengi hakkında konuşan Büşra Pekin; "Bir proje için sarışın oldum. Çok da sevdim ama artık değiştirmek istiyorum. Şu an içinde olduğum projede de sarışın olmamı istediler. O yüzden biraz daha kalacak. Kumrallığa dönesim var açıkçası... İlginç bir şekilde bana sarıyı yakıştıranlar çok oldu, normalde beni hiç sarı düşünmezdik. Şaşırma sebebim bu ama ben değişmeyi ve roller için farklı karakterlere bürünmeyi çok çok seven birisiyim. Aslında pembe de olsun istiyorum bir proje için ama bakalım. Kendi kendime yapacağımı sanmıyorum" dedi.