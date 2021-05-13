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Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

Ekranların fenomen komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Büşra Pekin sosyal medyanın gündeminde. Babasını kaybeden oyuncu Büşra Pekin'in hayatı ve bu zamana kadar oynadığı yapımlar araştırılıyor. Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

Sosyal medyanın tanıdık simalarından Büşra Pekin günün en çok araştırılan ismi oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının geçirdiği kalp krizi sonu hayatını kaybettiğini açıklayan Büşra Pekin'in hayatı merak konusu oldu. Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Büşra Pekin 30 Haziran 1982 tarihinde Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. Türk tiyatro ve dizi oyuncusu olan Büşra Pekin aslen İzmirlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

BÜŞRA PEKİN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sinema ve TV Filmleri
YılBaşlıkRolüNotlar
2007Kutsal DamacanaSelenBaşrol Oyuncusu
2009Neşeli HayatAyla ŞenyurtBaşrol Oyuncusu
2010Çok Filim Hareketler BunlarHaticeBaşrol Oyuncusu/Senaryo Yazarı
2010Gişe MemuruNevraYardımcı Karakter
2013Mutlu Aile Defteriİsmet TaşyumrukBaşrol Oyuncusu
2014İtirazım VarNebahat KuzuBaşrol Oyuncusu
2014Hadi İnşallahPuccaBaşrol Oyuncusu
2014MucizeGülten (Güle)Başrol Oyuncusu
2015Nadide HayatKonuşan KaplumbağaSeslendirme
2016Benim Adım FeridunHayalBaşrol Oyuncusu
2017Kolonya CumhuriyetiMuallaBaşrol Oyuncusu
2019Fırıncının KarısıFerdaneBaşrol Oyuncusu
2020Bayi ToplantısıÖvgüBaşrol Oyuncusu

TV Dizileri
YılBaşlıkRolüNotlar
2002En Son Babalar DuyarEsmaKonuk Oyuncu
2003Hayat BilgisiÖğrenciFigüran
2006Bir Demet TiyatroSongülKonuk Oyuncu
2006FırtınaMelahatYardımcı Karakter
2008SınıfMelekYardımcı Karakter
2008-2010Çok Güzel Hareketler BunlarBüşraBaşrol Oyuncusu/Senaryo Yazarı
2010Geniş AileBehiceKonuk Oyuncu
2011Muhteşem YüzyılŞirin Hatun (Bohçacı Şirin)Konuk Oyuncu
2011Aşağı Yukarı YemişlililerMenekşeBaşrol Oyuncusu/Senaryo Yazarı
2012Annem UyurkenDefneBaşrol Oyuncusu
2012İşler GüçlerEcevit Tersyatan (Ece)Yardımcı Karakter
2014-2015Kardeş PayıEv sahibi kadınKonuk Oyuncu (1, 23.Bölüm)
TV Programları
YılBaşlıkRolüNotlar
2014Kim OHatice (Havuçlu Anne)Başrol Oyuncusu
2015Komedi TürkiyeKendisiKonuk Oyuncu (5. Bölüm)
2016Buyur Bi'de Burdan BakKendisiTakım Kaptanı

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