İBB'den "Adalardaki atların sorumluluğu ve sevkiyatı" ile ilgili açıklama

Sosyal medyanın tanıdık simalarından Büşra Pekin günün en çok araştırılan ismi oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının geçirdiği kalp krizi sonu hayatını kaybettiğini açıklayan Büşra Pekin'in hayatı merak konusu oldu. Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Büşra Pekin 30 Haziran 1982 tarihinde Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. Türk tiyatro ve dizi oyuncusu olan Büşra Pekin aslen İzmirlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

BÜŞRA PEKİN DİZİLERİ VE FİLMLERİ