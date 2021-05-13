Sosyal medyanın tanıdık simalarından Büşra Pekin günün en çok araştırılan ismi oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının geçirdiği kalp krizi sonu hayatını kaybettiğini açıklayan Büşra Pekin'in hayatı merak konusu oldu. Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi
BÜŞRA PEKİN KİMDİR?
Büşra Pekin 30 Haziran 1982 tarihinde Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. Türk tiyatro ve dizi oyuncusu olan Büşra Pekin aslen İzmirlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.
BÜŞRA PEKİN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
|Sinema ve TV Filmleri
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2007
|Kutsal Damacana
|Selen
|Başrol Oyuncusu
|2009
|Neşeli Hayat
|Ayla Şenyurt
|Başrol Oyuncusu
|2010
|Çok Filim Hareketler Bunlar
|Hatice
|Başrol Oyuncusu/Senaryo Yazarı
|2010
|Gişe Memuru
|Nevra
|Yardımcı Karakter
|2013
|Mutlu Aile Defteri
|İsmet Taşyumruk
|Başrol Oyuncusu
|2014
|İtirazım Var
|Nebahat Kuzu
|Başrol Oyuncusu
|2014
|Hadi İnşallah
|Pucca
|Başrol Oyuncusu
|2014
|Mucize
|Gülten (Güle)
|Başrol Oyuncusu
|2015
|Nadide Hayat
|Konuşan Kaplumbağa
|Seslendirme
|2016
|Benim Adım Feridun
|Hayal
|Başrol Oyuncusu
|2017
|Kolonya Cumhuriyeti
|Mualla
|Başrol Oyuncusu
|2019
|Fırıncının Karısı
|Ferdane
|Başrol Oyuncusu
|2020
|Bayi Toplantısı
|Övgü
|Başrol Oyuncusu
|TV Dizileri
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2002
|En Son Babalar Duyar
|Esma
|Konuk Oyuncu
|2003
|Hayat Bilgisi
|Öğrenci
|Figüran
|2006
|Bir Demet Tiyatro
|Songül
|Konuk Oyuncu
|2006
|Fırtına
|Melahat
|Yardımcı Karakter
|2008
|Sınıf
|Melek
|Yardımcı Karakter
|2008-2010
|Çok Güzel Hareketler Bunlar
|Büşra
|Başrol Oyuncusu/Senaryo Yazarı
|2010
|Geniş Aile
|Behice
|Konuk Oyuncu
|2011
|Muhteşem Yüzyıl
|Şirin Hatun (Bohçacı Şirin)
|Konuk Oyuncu
|2011
|Aşağı Yukarı Yemişlililer
|Menekşe
|Başrol Oyuncusu/Senaryo Yazarı
|2012
|Annem Uyurken
|Defne
|Başrol Oyuncusu
|2012
|İşler Güçler
|Ecevit Tersyatan (Ece)
|Yardımcı Karakter
|2014-2015
|Kardeş Payı
|Ev sahibi kadın
|Konuk Oyuncu (1, 23.Bölüm)
|TV Programları
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2014
|Kim O
|Hatice (Havuçlu Anne)
|Başrol Oyuncusu
|2015
|Komedi Türkiye
|Kendisi
|Konuk Oyuncu (5. Bölüm)
|2016
|Buyur Bi'de Burdan Bak
|Kendisi
|Takım Kaptanı
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