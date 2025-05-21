Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bütün yaşam kalitenizi etkileyebilir: Uyku apnesine karşı ne yapmalısınız?

        Bütün yaşam kalitenizi etkileyebilir: Uyku apnesine karşı ne yapmalısınız?

        Uyku sırasında sık sık nefes durması yaşıyorsanız, bu sadece horlama değil, daha ciddi bir sağlık sorunu olan uyku apnesi olabilir. Kalp sağlığından ruh halinize kadar birçok sistemi etkileyen bu rahatsızlık, zamanla yaşam kalitenizi ciddi ölçüde düşürebilir. Neyse ki tanı ve tedaviyle kontrol altına alınabilir. İşte bilmeniz gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 13:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyku apnesine karşı ne yapılmalı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sabah yorgun kalkıyor, gün boyu enerjinizi toplayamıyorsanız ve geceleri boğulma hissiyle uyanıyorsanız, yalnız değilsiniz. Uyku apnesi, birçok kişinin fark etmeden yaşadığı sessiz bir tehdittir. Ama endişelenmeyin, doğru teşhis ve basit tedavi yöntemleriyle uyku kalitenizi yeniden kazanmanız mümkün!

        UYKU APNESİ NEDİR?

        Uyku apnesi, uyku sırasında kişinin nefes almasının geçici olarak durması ya da düzensizleşmesiyle ortaya çıkan ciddi bir uyku bozukluğudur. Bu durum, gece boyunca defalarca tekrarlayarak kişinin derin ve dinlendirici uykuya ulaşmasını engeller. Uyanmaların çoğu kişi tarafından fark edilmez; ancak sabah yorgun uyanmak, gün içinde konsantrasyon güçlüğü yaşamak ve sürekli uyuklama ihtiyacı duymak bu sorunun açık işaretleri olabilir.

        REKLAM