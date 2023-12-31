Haberler Gündem BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ TL? Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL? MPİ 2024 yılbaşı büyük ikramiye tutarı

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2024 yılbaşı büyük ikramiyesi Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar, kadar kaç TL? Bilet alan şans oyunu tutkunları bu akşam yapılacak çekiliş öncesinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Çekiliş öncesinde Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye tutarı belli oldu. İşte merak edilen yılbaşı ikramiyesi büyük ikramiye tutarı... Habertürk Giriş: 31.12.2023 - 14:14 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:14 facebook

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Milli Piyango 2024 yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç milyon TL? Milli Piyango 2024 yılbaşı büyük ikramiyesi yılbaşı öncesinde en fazla sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Milli Piyango idaresi tarafından büyük ikramiye tutarını açıkladı. İşte merak edilen 2024 yılbaşı Milli Piyango büyük ikramiyesi...

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MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ MİLYON TL? Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ