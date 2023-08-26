Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor Ege Bölgesi'nin önemli akarsularından Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Zaman zaman göletler oluşuyor bazı alanlarda su kalıyor ama su çok kirli ve oksijensiz olduğundan maalesef toplu balık ölümleri yaşanıyor. Böyle devam ederse çok sayıda canlı ölmeye devam edecek" diye konuştu" dedi

Aydın'ın Söke ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümleri, tedirgin etti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bazı bölümleri kuruyan nehirde kirliliğin de hakim olduğunu belirterek, "Balık ölümlerinin en büyük nedeni sanayi tesislerinin, fabrikaların atıklarının neden olduğu kimyasal kirlilik ve ağır metaller. Zaman zaman nehirde göletler oluşuyor, bazı alanlarda su kalıyor ama su çok kirli ve oksijensiz olduğundan toplu balık ölümleri yaşanıyor. Böyle devam ederse çok sayıda canlı ölmeye devam edecek" dedi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinde doğan, Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nin Söke ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü.

REKLAM EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bölgede incelemelerde bulundu. Kuraklığın yanı sıra kirliliğin de etkili olduğu nehirde yer yer oluşan göletlerde balıkların yaşaması için yeterli oksijen miktarının olmadığını dile getiren Sürücü, "Büyük Menderes'te su kalmadı çünkü iklim değişikliğini net olarak görüyoruz. Aşırı sıcaklar ve kuraklık Büyük Menderes Nehri'nde kurumaya yol açtı. Nehir sadece tarımsal amaçlı kullanılmıyor burada bir nehir ekosistemi var ve nehrin içinde yaşayan çok sayıda canlı var" ifadelerini kullandı.

"SU YOKSA HAYAT YOK" Nehir ekosisteminin korunması gerektiğini dile getiren Sürücü, nehirdeki kirliliğe de değinerek, "Nehirde kalan su birikintilerinin içerisinde yüzlerce balık ölüsü var. Sadece balıklar da ölmüyor nehirdeki sudan beslenen kuşlar ve sucul diğer canlılar da etkileniyor. Su yoksa hayat yok. Nehrin en büyük problemlerinden birisi de kirlilik. Kış aylarında taşkınlar oluyor ve yağmur sularıyla birlikte kirli su akıyor. Nehir 584 kilometre boyunca Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinden gelip, Söke Ovası'ndan Ege Denizi'ne akıyor. Tabi bu süre zarfında etrafında şekillenen sanayi tesisleri ve fabrikaların arıtmasız atıkları, kimyasal maddeleri alıcı ortam olarak Büyük Menderes Nehri'ne veriliyor. Bu durum büyük bir kirlilik yaratıyor. Aynı zamanda katı atıklar da nehir vasıtasıyla Ege Denizi'ne kadar ulaşıyor" dedi.

"YÜZLERCE METRELİK ADACIKLAR OLUŞUYOR" Sürücü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihi taş köprünün menfezlerini zaman zaman ağaç kütükleri tıkayarak arkasında büyük bir çoğunluğu plastikten oluşan atıklardan yüzlerce metrelik adacıklar oluşuyor. Bu atıkların mutlaka engellenmesi ve temizlenmesi lazım. Çünkü kış ayında yağmurla birlikte kirlilik biriktiğinde yine büyük bir sorun olacak. Balık ölümlerinin en büyük nedeni kimyasal kirlilik, ağır metaller. Zaman zaman göletler oluşuyor bazı alanlarda su kalıyor ama su çok kirli ve oksijensiz olduğundan maalesef toplu balık ölümleri yaşanıyor. Böyle devam ederse çok sayıda canlı ölmeye devam edecek" diye konuştu.