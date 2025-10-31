Büyük teknoloji şirketleri yapay zeka harcamalarını hızlandırırken, finansal iktidarsızlık uyarıları gündemde!

Yapay zeka, son yıllarda teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen alanı oldu. OpenAI'nin ChatGPT'si gibi ürünler milyarlarca dolarlık yatırımları başlattı. Buna rağmen büyük şirketler, dev bütçelere rağmen binlerce çalışanı işten çıkarıyor. Google ve Meta gibi firmalar maliyet düşürmek için personel azaltırken, aynı zamanda yapay zeka harcamalarını artırıyor. Bu hafta açıklanan rakamlara göre Google, Meta, Microsoft ve Amazon, yapay zeka için milyarlarca dolar ek bütçe ayıracak. Talep artışı gerekçe gösteriliyor. Ancak teknolojinin olgunlaşması yıllar alabilir ve chatbot gibi ürünlerin ne kadar kazandıracağı belli değil.

BÜYÜK ŞİRKETLERİN YATIRIM ARTIŞI

Google, Meta, Microsoft ve Amazon, bu hafta yapay zeka harcamalarını milyarlarca dolar daha yükselteceklerini açıkladı. Şirketler, artan talebi karşılamak için bunu zorunlu gördüklerini söylüyor. Veri merkezleri ve güçlü işlemciler gibi altyapı yatırımları, yapay zekanın ihtiyaç duyduğu işlem gücünü sağlamayı hedefliyor. Analistler ise bu harcama hızının sürdürülebilir olup olmadığını sorguluyor. Yapay zeka hâlâ gelişme aşamasında ve tam gücüne ulaşması uzun sürecek.