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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: 'Gayip'lerin malını alan çete çökertildi! 30 kişiyi 200 milyon TL dolandırmışlar! - Haberler
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O çete çökertildi! 200 milyon TL'lik vurgun!

Bursa'da KOM ekipleri tarafından yapılan bir dolandırıcılık operasyonda gözaltına alınan M.A.B.'nin çete kurarak başka suçlara da karıştığı ortaya çıktı. M.A.B.'nin tapu ve nüfus müdürlüklerinde görevli çete üyelerinden yardım alarak kayıp kişilerin listesine ulaştığını ve bu kişiler arasında üzerinde mal varlığı bulunanları sahte çek ve senetle icraya vererek miraslarını ele geçirdiğini tespit edildi. 30 kişiyi toplam 200 milyon lira dolandıran 'gayipler çetesine yönelik Bursa merkezli 5 ilde operasyon yapan ekipler, 19 şüpheliyi gözaltına aldı

Son dakika: 'Gayip'lerin malını alan çete çökertildi! 30 kişiyi 200 milyon TL dolandırmışlar! - Haberler
O çete çökertildi! 200 milyon TL'lik vurgun!
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DHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, daha önce Gemlik ilçesinde yapılan bir dolandırıcılık operasyonda gözaltına alınan M.A.B. hakkında yaptıkları araştırmada, şüphelinin bir çete kurarak farklı suçlara karıştığını belirledi.

MEMURLARDAN 'GAYİP'LERİ ÖĞRENDİ

DHA'da yer alan habere göre araştırmayı derinleştiren ekipler, M.A.B. önderliğinde kurulan çetenin tapu kadastro müdürlüğü ile nüfus müdürlüklerindeki bazı memurlarla işbirliği yaparak, uzun zamandır kayıp oldukları için haklarında gayiplik kararı bulunan kişilerin listesine ulaştığını belirledi.

AMERİKA'DA İMZA TAKLİDİ

Bu listede üzerinde yüklü miktarda mal varlığı bulunan fakat herhangi bir mirasçıları olmadığı için mal varlıkları devlete geçecek kişilerin imzalarını Amerika'daki bir firmaya göndererek taklit ettirip sahte çek ve senet hazırlandığını, bu evraklarla kişiler hakkında icra takibi yapılarak miraslarının ele geçirildiğini tespit etti.

FİNANS DANIŞMANI YALANI

Çete üyelerinin ayrıca yurt dışındaki firmalarla çalışan iş insanlarını tespit ederek kendilerini finans danışmanları olarak tanıttıkları, yurt dışı firmalarının istediği teminat mektuplarını takip edebileceklerini, kişilerin güvenini kazanmak için diğer üyelerin de yardımıyla yurt dışında bazı bankalarda küçük işlemler başlatarak kişilerden sigorta bedeli adı altında paralarını aldıkları ortaya çıktı.

İÇLERİNDE TAPU VE NÜFUSTAN MEMURLAR DA VAR


KOM ekipleri, Salı günü 30 farklı kişiyi 200 milyon lira dolandıran çete üyelerine yönelik Gemlik ilçesi merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Çorum'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında tapu ve nüfus müdürlüklerinde görevli memurların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

ÇETE ÜYELERİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 19 şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

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