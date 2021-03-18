Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümü 0:00 / 0:00

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Bugün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde de törenler düzenleniyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 20 bin kırmızı, 20 bin beyaz olmak üzere 40 bin lale soğanı dikildi. 6 bin kırmızı şakayık, 4 bin beyaz şakayık olmak üzere 10 bin şakayık sembolik şehit mezarlarına dikildi.

SİYASİLERDEN MESAJLAR

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla da siyasi mesaj yayınladı. O mesajlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Öyle bir zafer ki bu asırlarca silinmez. Haykırır tüm ulusum 'Çanakkale geçilmez" Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 18, 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin 106. yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 18, 2021

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde, istiklal ve istikbal uğruna bir güneş gibi batan aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, fedakâr ve feragat timsali muhterem ceddimizi hürmetle, rahmetle, minnetle anıyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Aziz Milletimiz bu ruh ve inançla, kardeşliğinden, inancından ve medeniyet değerlerinden alacağı güçle, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılık ve inançla, hem bölgesinin hem de dünya üzerindeki tüm mazlum milletlerin umudu olmaya devam edeceğine ve dün olduğu gibi geleceğin tarihini yeniden yazacağına inanıyorum. Bu vesileyle, başta bu büyük zaferin muzaffer komutanı, güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale Savaşı’nın ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm şehit ve gazilerine Cenab-ı Hak’tan gani gani rahmet diliyor, bu büyük zaferin 106. Yıldönümünü kutluyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Vatan için canlarını seve seve feda edenlerin destanıdır Çanakkale! Zaferimizin 106. yıl dönümünü gururla kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 18, 2021

Milli Savunma Bakanlığı: Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 106 yıl önce #Çanakkale’de kutlu bir zafer kazanan kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizin zamanı ve mekânı aşan ruhu karşısında #ŞehitlerimizeSelamDuruyoruz

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2021

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde, bizlere zalimler karşısında cesaretle dik durmayı, hür yaşamayı, bir ve beraber olmayı miras bırakan, vatanımızın hakiki sahipleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şâd, makamları âlî olsun.

— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) March 18, 2021

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun! Aziz şehitlerimiz sizin mirasınız, bizim için en büyük emanettir. Vatan için, onur için verdiğiniz mücadele bugün bizim omuzlarımızda, gelecekte de gelecek nesillerin omuzlarında olacaktır. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun.

— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) March 17, 2021

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Çanakkale ruhunun kıyamete kadar yaşatılması adına mücadelemizin devam edeceğini ifade ediyor ve bu vesile ile Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında bu muazzam destanı yazan kahraman şehitlerimize ve ahirete irtihal etmiş gazilerimize Allah (c.c)’den rahmet diliyorum.

— Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) March 18, 2021

DEVA Partisi: 18 Mart #ÇanakkaleZaferi'mizin 106. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

— DEVA Partisi (@devapartisi) March 18, 2021

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Biz birbirimizi gözlerimizden tanırız, binlerce yıl yan yana olmuşuz, hep birlikte koca bir Vatan. Türkü Kürdü, Alevisi Sunnisi, Lazı Çerkesi.. Çanakkale’yi geçilmez kılmışız. Dün gibi bugün de biriz. Kimsesizlerin kimsesiyiz, hep birlikte Cumhuriyetiz.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 17, 2021

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Milletimizin bağımsızlık sevdasının en büyük sembollerinden biri olan Çanakkale Zaferi'mizin 106. yılını kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu şanlı destan için canını ortaya koyan tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.