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        Haberler Televizyon Büyükbaba ile Savaş filminin konusu nedir? Büyükbaba ile Savaş oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Büyükbaba ile Savaş filminin konusu nedir? Büyükbaba ile Savaş oyuncuları kimler?

        Büyükbaba ile Savaş filmi 31 Ocak Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Robert Kimmel Smith'in aynı adlı romanından uyarlanan Büyükbaba ile Savaş filmi 2020 yılında vizyona girdi. Tom J. Astle ve Matt Ember tarafından kaleme alınan filmin, yönetmen koltuğunda Tim Hill oturmaktadır. İşte Büyükbaba ile Savaş (The War with Grandpa) filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 18:36 Güncelleme: 31.01.2024 - 18:36
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        Büyükbaba ile Savaş filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Başrollerini Robert De Niro ve Uma Thurman'ın paylaştığı film komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Büyükbaba ile Savaş filminin konusu nedir? Büyükbaba ile Savaş oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Büyükbaba ile Savaş filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Büyükbabasının yanlarına taşınacağı için heyecanlı olan Peter’ın bu coşkusu, dedesinin gelip odasına yerleşmesi ile biter. Korkunç çatı katına taşınmak zorunda kalan Peter, dedesini sevmektedir ama odasını da geri istemektedir. Bu durumdan tek çıkar yol dedesine karşı bir savaş açmaktır. Arkadaşlarının da yardımı ve çeşitli planlarla odasını geri almaya çalışan Peter’ın bilmediği şey ise dedesinin göründüğünden daha zorlu olduğu ve onun da bazı planlarının olduğudur.

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        BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Robert De Niro

        Oakes Fegley

        Uma Thurman

        Rob Riggle

        Laura Marano

        Poppy Gagnon

        Cheech Marin

        Christopher Walken

        Jane Seymour

        Juliocesar Chavez

        Isaac Kragten

        T.J. McGibbon

        Lydia Styslinger

        Colin Ford

        Joe Gelchion

        Faizon Love

        Rutanya Alda

        Kendrick Cross

        Drew Scheid

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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