        Büyükçekmece Basketbol: 62 - Beşiktaş GAİN: 79 | MAÇ SONUCU

        Büyükçekmece Basketbol: 62 - Beşiktaş GAİN: 79 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-62 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 21:18 Güncelleme: 30.01.2026 - 21:18
        Beşiktaş, Büyükçekmece deplasmanında kazandı!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasının ilk maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-62 yendi.

        Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 15. galibiyetini elde etti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 16. kez mağlup oldu.

        Salon: Gazanfer Bilge

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 11, Van Der Vuurst 4, Pusica 7, Metin Türen 4, Bandaogo 15, Pipes 2, Muhaymin Mustafa, Can Kaan Turgut 2, Myers 1, Doğan Şenli 2, Johnson 14

        Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Berk Uğurlu 9, Morgan 2, Lemar, Zizic 11, Dotson 8, Sertaç Şanlı 5, Yiğit Arslan 8, Brown 10, Thomas 15

        1. Periyot: 14-17

        Devre: 29-30

        3. Periyot: 45-57

        Beş faulle çıkan: 37.53 Thomas (Beşiktaş GAİN)

