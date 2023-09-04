Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Büyükçekmece'de okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kestiler

        Büyükçekmece'de okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kestiler

        Büyükçekmece'de sokağa okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kesen gruba, masadakilere katılan damadın babası da eşlik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okey masasıyla konvoyu kestiler!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ahmediye Mahallesi'nde kıraathanede oturan bir grup arkadaş, mahallelerinde düğün olduğunu öğrenmeleri üzerine kahvehanedeki masa, sandalye ve okey takımını alarak sokağa çıktı.

        Sokakta kurdukları masada okey oynayarak düğün konvoyunun önünü kesen gençleri gören düğün sahipleri, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

        Düğün sahiplerinden bahşiş alan gruptakiler, daha sonra masalarını toplayarak konvoyun geçişine izin verdi.

        "BEN DE OTURDUM, BİRAZ OYNADIM"

        Mehmet Şefik Deniz, sokağa masa kurma fikrinin arkadaşlarından çıktığını anlatarak, "Çayımızı aldık, oyun oynadık. 900 lira bahşiş alarak yolu açtık. Beklemiyorlardı hiç" dedi.

        Damadın babası Önder Başaran ise böyle bir şey beklemediğini ve çok şaşırdığını belirterek, "Ben de oturdum biraz oynadım. Gençler düşünmüş, böyle bir şey yapmış, güzel oldu" diye konuştu.

        Düğün konvoyunun önünün kesildiği anlar, güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Düğün konvoyu
        #Büyükçekmece
        #okey masası
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Kredi ve miras kavgası! Ağabeye 300 saçma
        Kredi ve miras kavgası! Ağabeye 300 saçma
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Eski eşi bıçakladı! Serbest kaldı! Elif: Ölürsem hesabını kim verecek?
        Eski eşi bıçakladı! Serbest kaldı! Elif: Ölürsem hesabını kim verecek?
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!