Büyükçekmece'de okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kestiler

Ahmediye Mahallesi'nde kıraathanede oturan bir grup arkadaş, mahallelerinde düğün olduğunu öğrenmeleri üzerine kahvehanedeki masa, sandalye ve okey takımını alarak sokağa çıktı.

Sokakta kurdukları masada okey oynayarak düğün konvoyunun önünü kesen gençleri gören düğün sahipleri, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Düğün sahiplerinden bahşiş alan gruptakiler, daha sonra masalarını toplayarak konvoyun geçişine izin verdi.

"BEN DE OTURDUM, BİRAZ OYNADIM"

Mehmet Şefik Deniz, sokağa masa kurma fikrinin arkadaşlarından çıktığını anlatarak, "Çayımızı aldık, oyun oynadık. 900 lira bahşiş alarak yolu açtık. Beklemiyorlardı hiç" dedi.

Damadın babası Önder Başaran ise böyle bir şey beklemediğini ve çok şaşırdığını belirterek, "Ben de oturdum biraz oynadım. Gençler düşünmüş, böyle bir şey yapmış, güzel oldu" diye konuştu.

Düğün konvoyunun önünün kesildiği anlar, güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.