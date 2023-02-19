13 milyondan fazla vatandaşımızın birinci dereceden etkilendiği Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin ardından ülke genelindeki illerimizdeki son durum da merak konusu oldu. İşte, hakkında en çok arama yapılan illerimizden biri olan İstanbul'daki ilçelerin son durumu...