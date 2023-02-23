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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükelçi atamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
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DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA'nın haberine göre; kararla Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ümit Yalçın, Gana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren, İran İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Örs, Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Alp Ay, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yaprak Alp, Portekiz Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Lale Ülker merkeze alındı.

ATAMALAR YAPILDI

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Osman Koray Ertaş, Gana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güngör, İran İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hicabi Kırlangıç, Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kazakistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ufuk Ekici, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcısı Berk Baran, Portekiz Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdürü Murat Karagöz, Kazakistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Kapucu atandı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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