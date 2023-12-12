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        Haberler Televizyon Buz Yolu (The Ice Road) filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Buz Yolu filmi nerede çekildi?

        Buz Yolu (The Ice Road) filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

        Bu akşam TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Buz Yolu (The Ice Road) filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Başrollerinde; Liam Neeson, Marcus Thomas, Laurence Fishburne gibi oyuncuların bulunduğu film hakkında detayları sizlerle paylaştık. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 19:14 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:14
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        Kanada'nın uzak kuzey bölgelerinde bir elmas madeninin çökmesinin ardından, birkaç TIR şoförü madencileri kurtarmak için yola çıkar. Zengin teması ile macera dolu filmin yönetmen koltuğunda ise Jonathan Hensleigh oturuyor. İşte "Buz Yolu (The Ice Road) filmi konusu ne, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtları...

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        BUZ YOLU FİLMİ KONUSU NE?

        Bir karayolu nakliye şirketinin sahibi olan Goldenrod, tehlikeli bir görevde kendisine yardım etmesi için sürücü Mike ile anlaşır. Kanada'nın kuzey bölgesinde bir elmas madeni çökmüştür ve insanlar büyük bir tehdit altında kendilerine yardım gelmesini bekler. Madencilerin yardımına gitmeye çalışan Mike, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

        BUZ YOLU FİLMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

        Yönetmen : Jonathan Hensleigh

        Tür : Sinema (Aksiyon,Gerilim,Macera)

        Oyuncular : Liam Neeson, Marcus Thomas, Laurence Fishburne

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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