Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkla uğraşanlara buzağı desteği yapılıyor. Devlettin sunduğu buzağı destek ödemeleri T.C kimlik noya göre değişiklik gösteriyor. Bu ödemeler, besicilere ekonomik olarak destek oluyor. Peki Buzağı desteği ne zaman yatacak? 1.Dönem Buzağı desteği ödeme tarihleri 2024