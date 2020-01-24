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Buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 2020 Buzağı destekleri kaç TL?

Buzağı destekleri için gözler Tarın ve Orman Bakanlığı'ndan gelecek haberde. Buzağı desteği, hayvancılığı ve yetiştiricileri desteklemek için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından veriliyor. Peki 2018/2 yani ikinci dönem buzağı destekleri ne zaman yatacak?

Buzağı

Buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? sorusu, başvuru yapan yetiştiricilerin gündeminde. Buzağı destekleri için başvurular, hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanların ise doğrudan il/ilçe müdürlükleri üzerinden alındı. 2020 buzağı destekleri ile ilgili detaylar haberimizde.

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? 2020

Buzağı desteklerinin yatacağı tarih için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Ocak ayı sonuna kadar buzağı desteklerinin hesaplara yatması bekleniyor.

BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?

4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı 500 TL/Baş

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş

BUZAĞI DESTEKLEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI

  • Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,
  • Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,
  • İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,
  • Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,
  • Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.

Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları

Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,

Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.

 İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.

Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.

Soy kütüğü desteği;

  • Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,
  • Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,
  • Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır. 

Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;

Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,

Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.

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