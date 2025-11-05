BYD iki yeni modelini Türkiye'ye getirdi

BYD, Türkiye’de ürün gamını iki yeni model ile genişletiyor. Çinli marka, yüzde 100 elektrikli D-SUV Sealion 7 ile tamamen elektrikli kompakt B-SUV ATTO 2'yi satışa sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye’ye özel olarak geliştirilen 160 kW gücündeki arkadan itişli versiyonun yanı sıra, 390 kW gücündeki dört çeker seçeneğiyle öne çıkan Sealion 7, Kasım ayı itibarıyla BYD bayilerinde yerini alacak.

Modelin 160 kW’lık Design versiyonu 2 milyon 389 bin TL, 390 kW’lık Excellence donanım versiyonu ise 3 bin 939 bin TL Kasım ayına özel lansman fiyatları ile satışa sunuluyor.

BYD Atto 2 de, Aralık ayından itibaren bayilerde yerini alacak.

BYD Sealion 7’nin Türkiye’ye özel geliştirilen 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonu, 0’dan 100 km/s hıza 7,8 saniyede ulaşıyor. 71,8 kWsa bataryasıyla WLTP normuna göre 440 km menzil sunuyor.

Sealion 7, 10,25 inç dijital gösterge paneli, 15,6 inç dönebilen bilgi-eğlence ekranı, 360° kamera, çift bölgeli klima, 50W kablosuz şarj, ısı pompası ve UV/ısı korumalı camlarıyla öne çıkıyor.

BYD Sealion 7’nin 390 kW gücündeki dört çeker versiyonu da, 23.000 rpm motor çevrimiyle sınıfında öne çıkıyor ve 4,5 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor. 91,3 kWsa bataryasıyla WLTP normuna göre 502 km menzil sunan model, 230 kW DC hızlı şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e 18 dakikada ulaşıyor. AC 11 kW ile tam dolum yaklaşık 9,6 saatte tamamlanıyor.