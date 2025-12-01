BYD'nin en küçüğü Türkiye'ye geldi
BYD, Türkiye'de ürün yelpazesini yüzde 100 elektrikli B-SUV segmentinde yer alan Atto 2 modeliyle genişletti. Markanın rün gamının 9'uncu modeli olan Atto 2'nin, Boost ve Comfort donanım seçenekleriyle 1 milyon 529 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacağı açıklandı. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Önümüzdeki yıl yeni ürünlerimizle Türkiye otomotiv pazarına enerji vermeye devam edeceğiz" dedi
BYD’nin Türkiye’deki sekizinci elektrikli ve ürün gamı içindeki dokuzuncu modeli olan Atto 2, Aralık ayında Türkiye’deki tüm BYD bayilerinde satışa sunulacak.
Atto 2, Boost donanım versiyonu için 1 milyon 529 bin TL, Comfort donanım versiyonu için ise 1 milyon 629 bin TL’lik özel lansman fiyatlarıyla satışa çıkacak.
Türkiye otomotiv pazarına BYD Atto 2 modelinin yeni bir soluk getireceğini belirten BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Türkiye’de elektrikli mobiliteye olan ilgi her geçen gün artarken, biz de ürün gamımızı hızla genişletiyor ve bu alandaki iddiamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye’de sunduğumuz model sayısı dokuza ulaştı. Önümüzdeki yıl da akıllı seçim niteliğindeki yeni ürünlerimizle Türkiye otomotiv pazarına enerji vermeye devam edeceğiz" dedi.
Ergun, 5 Kasım’da gerçekleştirilen SEALION 7 ve Atto 2 lansmanının ardından 5 binin üzerinde talep aldıklarını paylaştı.
464 KM'YE KADAR MENZİL
BYD Atto 2, 4.310 mm uzunluğa, 1.830 mm genişliğe ve 1.675 mm yüksekliğe sahip. 400 litrelik hacmi, arka koltuklar katlandığında 1.340 litreye kadar genişliyor.
Otomobilin dış tasarımında, Çin kültüründen ilham alınarak tasarlanan, sonsuz iyi şansı simgeleyen “8” formundaki stop lambaları gibi farklı öğeler yer alıyor.
Önde konumlandırılmış 130 kW (177 PS) gücündeki elektrik motoru, 290 Nm tork üretiyor ve Atto 2’yi 0’dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaştırıyor. 45,12 kWsa kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre 312 km karma menzil sağlıyor. Şehir içi kullanımda ise menzil 463 km’ye kadar yükseliyor. 65 kW DC hızlı şarj özelliği sayesinde batarya yüzde 30’dan yüzde 80’e ise 28 dakikada şarj edilebiliyor.
Modelde üç fazlı 11 kW AC şarj desteği standart olarak sunuluyor. Çok bağlantılı arka süspansiyon yapısı, artırılmış gövde rijitliği ve BYD’ye özgü Cell-to-Body (CTB) mimarisi gibi özellikler de Atto 2'de yer alıyor.
Yeni Atto 2, 17 inç jantlar, panoramik cam tavan, 12,8 inç dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, 8,8 inç dijital gösterge, elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı vegan deri ön koltuklar, 50W kablosuz şarj ünitesi, gelişmiş “Hi BYD” sesli komut sistemi bulunuyor.
Atto 2'de, panoramik cam tavan, 17 inç jantlar, vegan deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, 8.8 inç dijital gösterge paneli ve dönebilir dokunmatik multimedya ekranı tüm versiyonlarda ortak olarak sunuluyor. Gelişmiş güvenlik teknolojileri, iki donanım seviyesinde tamamen aynı kapsamda yer alıyor.