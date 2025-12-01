BYD'nin en küçüğü Türkiye'ye geldi

BYD’nin Türkiye’deki sekizinci elektrikli ve ürün gamı içindeki dokuzuncu modeli olan Atto 2, Aralık ayında Türkiye’deki tüm BYD bayilerinde satışa sunulacak.

Atto 2, Boost donanım versiyonu için 1 milyon 529 bin TL, Comfort donanım versiyonu için ise 1 milyon 629 bin TL’lik özel lansman fiyatlarıyla satışa çıkacak.

Türkiye otomotiv pazarına BYD Atto 2 modelinin yeni bir soluk getireceğini belirten BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Türkiye’de elektrikli mobiliteye olan ilgi her geçen gün artarken, biz de ürün gamımızı hızla genişletiyor ve bu alandaki iddiamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye’de sunduğumuz model sayısı dokuza ulaştı. Önümüzdeki yıl da akıllı seçim niteliğindeki yeni ürünlerimizle Türkiye otomotiv pazarına enerji vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ergun, 5 Kasım’da gerçekleştirilen SEALION 7 ve Atto 2 lansmanının ardından 5 binin üzerinde talep aldıklarını paylaştı.

464 KM'YE KADAR MENZİL

BYD Atto 2, 4.310 mm uzunluğa, 1.830 mm genişliğe ve 1.675 mm yüksekliğe sahip. 400 litrelik hacmi, arka koltuklar katlandığında 1.340 litreye kadar genişliyor.